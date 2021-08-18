Подсветку телебашни Якутска будут включать каждый вечер в честь борющихся с пожарами

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Подсветка телебашни Якутска со среды будет включена каждый вечер под цвет официальных символов федеральных ведомств и регионов, которые задействованы в тушении лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"В знак благодарности огнеборцам начиная с 18 августа по 6 сентября текущего года на телебашне Якутска ежедневно в 21:00 (15:00 мск) будут включать подсветку под цвет официальных символов федеральных ведомств и регионов, вносящих значительный вклад в борьбу со стихией в республике. В тушении пожаров в республике задействовано свыше 3,5 тыс. человек из 16 регионов страны", - говорится в сообщении.

В регионе для борьбы с лесными пожарами сосредоточена авиационная группировка Министерства обороны РФ, сводный отряд инженерных войск Восточного военного округа. Работает большая авиационная группировка и наземные силы МЧС России, федеральная Авиалесоохрана направила силы федерального резерва из других регионов страны.