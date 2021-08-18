Подсветку телебашни Якутска будут включать каждый вечер в честь борющихся с пожарами

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Подсветка телебашни Якутска со среды будет включена каждый вечер под цвет официальных символов федеральных ведомств и регионов, которые задействованы в тушении лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В знак благодарности огнеборцам начиная с 18 августа по 6 сентября текущего года на телебашне Якутска ежедневно в 21:00 (15:00 мск) будут включать подсветку под цвет официальных символов федеральных ведомств и регионов, вносящих значительный вклад в борьбу со стихией в республике. В тушении пожаров в республике задействовано свыше 3,5 тыс. человек из 16 регионов страны", - говорится в сообщении.
В регионе для борьбы с лесными пожарами сосредоточена авиационная группировка Министерства обороны РФ, сводный отряд инженерных войск Восточного военного округа. Работает большая авиационная группировка и наземные силы МЧС России, федеральная Авиалесоохрана направила силы федерального резерва из других регионов страны.
Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией, стоящей на вечной мерзлоте.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.