Двух членов экипажа упавшего на Камчатке вертолета перевели из реанимационного отделения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Состояние членов экипажа вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на Камчатке 12 августа, стабилизировано, они переведены из реанимационного отделения в травматологическое, сообщает пресс-служба краевого правительства в среду.

"Состояние больных удовлетворительное. Сегодня они переведены в отделение травматологии краевой больницы. Оба пациента находятся в сознании, разговаривают. Мы проводим консультации с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. Сейчас ждем вердикта коллег и, возможно, одного из членов экипажа будем перевозить для дальнейшего лечения в Курган", - приводятся в сообщении слова травматолога краевой больницы Алексея Зиновьева.

12 августа вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Витязь-Аэро", совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились 13 туристов и 3 члена экипажа. Выбраться из упавшего в воду вертолета удалось двум членам экипажа и шести пассажирам. Они были спасены инспекторами Кроноцкого заповедника. Два члена экипажа Ми-8 получили тяжелые травмы и вертолетом санавиации были доставлены в реанимацию краевой больницы. Восемь человек погибли.