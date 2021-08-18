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Дело по иску Мамаева к бывшей супруге о взыскании алиментов передали в московский суд

Суд назначил рассмотрение иска на 17 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа./ТАСС/. Гражданское дело по иску футболиста Павла Мамаева к его бывшей супруге о взыскании алиментов и определении места жительства их ребенка рассмотрит Пресненский районный суд Москвы. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Первомайского районного суда Ростова-на-Дону Эмиль Аббасов

Ранее исковые заявления Мамаева к бывшей супруге поступали в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.

"Было удовлетворено ходатайство ответчика, [дело рассмотрят] по месту жительства ответчика. Передано по подсудности в Пресненский районный суд города Москвы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что футболист подал иски к его бывшей жене о разделе имущества, определении места жительства дочери и взыскании алиментов. Рассмотрение второго иска назначено на 17 сентября.

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