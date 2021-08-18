Смену в детском лагере под Ярославлем досрочно завершили из-за вспышки кишечной инфекции

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Смена в детском оздоровительном лагере в Ярославской области "Сахареж" завершилась досрочно из-за симптомов кишечной инфекции у нескольких детей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Северной железной дороги (СЖД - филиал ОАО "РЖД").

15 августа кишечную инфекцию выявили у 12 детей в детском оздоровительном лагере организации железнодорожного транспорта в Ярославской области. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних.

"В целях минимизации риска здоровья детям принято решение о досрочном завершении смены, начавшейся 9 августа. Будет произведен перерасчет стоимости путевок и возврат денежных средств", - говорится в сообщении.

Дети будут отправлены домой в среду, их будут сопровождать педагоги и медики. Организовать возвращение детей домой помогает СЖД, для перевозки детей будут использоваться автобусы и поезда, в том числе специально сформированные составы. Администрация лагеря постоянно поддерживает связь с родителями детей.

"Реализованы все необходимые противоэпидемические мероприятия совместно с надзорными органами. За детьми было организовано круглосуточное медицинское наблюдение", - уточнила пресс-служба СЖД.