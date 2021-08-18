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Смена власти в Афганистане

Глава ВОЗ призвал в приоритетном порядке обеспечить охрану здоровья женщин в Афганистане

Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на огромные проблемы, с которыми сталкиваются сейчас афганцы

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал обеспечить доступ населения Афганистана к медицинским услугам, уделив первостепенное внимание охране здоровья женщин и девочек.

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"Необходимо немедленно обеспечить постоянный гуманитарный доступ и продолжение работы службы здравоохранения в Афганистане, сосредоточив внимание на том, чтобы у женщин и девочек был доступ к медицинскому персоналу из числа женщин", - заявил глава ВОЗ в среду на брифинге в Женеве.

Он обратил внимание на огромные проблемы, с которыми сталкиваются сейчас афганцы. "Мы крайне обеспокоены перемещением большого числа людей, ростом числа случаев диареи, недоедания, высокого давления, вероятными случаями заражения коронавирусом, а также осложнениями в области репродуктивного здоровья", - отметил Гебрейесус. Особую обеспокоенность при этом вызывает "здоровье и благополучие женщин и девочек", добавил он. "Я призываю международное сообщество уделить приоритетное внимание их доступу ко всем услугам охраны здоровья и защитить их будущее. Мы не можем утратить два десятилетия прогресса", - заключил гендиректор.

Он подчеркнул, что сотрудники ВОЗ "остаются в Афганистане и привержены оказанию услуг в сфере здравоохранения наиболее уязвимым людям".

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АфганистанТедрос Аданом ГебрейесусСмена власти в Афганистане
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