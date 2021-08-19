ЕАО получила два автомобиля УАЗ для организации патрулирования лесных территорий

ТАСС, 19 августа. Еврейская автономная область (ЕАО) по национальному проекту "Экология" получила новую технику для наземного патрулирования и доставки специалистов к местам тушения природных пожаров. Регион получил два автомобиля УАЗ "Фермер", которые будут переданы в Биробиджанский лесхоз, сообщила ТАСС в четверг заместитель начальника департамента управления лесами правительства области Елена Хаицкая.

"Для борьбы с природными пожарами и патрулирования лесных территорий автономия получила два автомобиля УАЗ "Фермер", которые будут доставлять людей и оборудование. Это машины повышенной проходимости, которые могут перевозить до пяти человек и необходимую им экипировку. Поступление еще одного автомобиля марки "Урал" ожидаем осенью", - сказала Хаицкая.

Она отметила, что по нормативу в регионе должно быть 50 единиц техники для мониторинга природных пожаров и борьбы с ними. На начало года регион был укомплектован транспортом на 84%. "По нашим расчетам, до 2024 года необходимо обновить парк техники на 10-15%. В ЕАО ситуация с лесными пожарами находится под контролем специалистов, в последние годы нам удается справляться собственными силами и средствами, не привлекая помощь из других регионов", - пояснила заместитель начальника департамента.

Сохранение и восстановление лесов - одни из основных задач национального проекта "Экология", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. В общей сложности на реализацию мероприятий нацпроекта в 2021 году ЕАО получила 23 млн рублей.