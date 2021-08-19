Суд оштрафовал администрацию района на Алтае за проведение фестиваля в период пандемии

ТАСС, 19 августа. Властей Турочакского района Республики Алтай наказали за проведение в июне фольклорного фестиваля "Купальская ночь", который прошел несмотря на запрет Роспотребнадзора. В связи с этим суд вынес решение о штрафе в размере 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Фестиваль "Купальская ночь" состоялся 19 июня и является традиционным ежегодным мероприятием в Турочакском районе.

"В мае 2021 года, когда в регионе наблюдался существенный подъем заболеваемости и не прекращали действовать запреты на проведение массовых мероприятий, администрация района приняла решение о проведении фестиваля русского фольклорного творчества "Купальская ночь", о чем уведомила Роспотребнадзор региона. Управление ответило району категорическим отказом, ссылаясь на действующие документы, запрещающие проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения заболеваемости среди жителей и гостей региона. Несмотря ни на что фестиваль состоялся. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники не использовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию, не пользовались антисептиками для обработки рук.

"О фестивале большинство из участников активно отчитались в социальных сетях красочными фото. Турочакский районный суд вынес решение о наложении штрафа в размере 200 тыс. рублей на администрацию муниципалитета за проведение массового мероприятия в период неблагополучия по коронавирусу", - подчеркивается в пресс-релизе.

За весь период пандемии в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 270 случаев заражения коронавирусом. В регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий.