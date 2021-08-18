Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян. Главное о коронавирусе за 18 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 663 473 случая заражения, из них новых — 20 914. За сутки умерло 799 человек (против 805 днем ранее, впервые с 11 августа эта цифра в стране за сутки меньше 800), за весь период — 172 909.
- Петербург во второй раз в августе обошел Москву по числу заболевших COVID-19 за сутки: там зафиксировали 1636 случаев заражения.
- Пункт вакцинации иностранных граждан заработал в Едином миграционном центре Подмосковья.
- Осенью в России разыграют призы по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса.
- Линейки в новосибирских школах пройдут 1 сентября в очном формате.
- Вакцинация беременных необходима для защиты новорожденных от коронавируса, сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
- Врачи Липецкой городской больницы скорой помощи №1 вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку.
- Никаких противопоказаний для вакцинации от коронавируса людей, имеющих ВИЧ-инфекцию, нет, заявил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
- Мобильные пункты вакцинации от ковида развернут в Геленджике.
- Минпросвещения РФ не планирует вводить дистанционное образование в школах с нового учебного года.
Москва
- В Москве выявлено 1590 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 667 человек, скончались 59 пациентов.
Мир
- Всего зафиксировано 208 813 649 случаев заражения, умерли 4 386 418 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ заявили, что дельта-штамм "обгоняет" реагирование на него служб здравоохранения.
- Таиланд разрешит вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать на курорты.
- Правительство Украины разрешило не проходить самоизоляцию при въезде в страну лицам, имеющим сертификат о вакцинации хотя бы одним компонентом вакцин, одобренных ВОЗ, или документ о выздоровлении от COVID-19.
- Власти германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания пока не будут закупать российскую вакцину "Спутник V", так как препарат еще не получил европейскую сертификацию.
- В Японии вновь побит суточный антирекорд по заражениям коронавирусом.
- Папа Римский назвал вакцинацию от COVID-19 проявлением любви к себе и окружающим.
- Китайская вакцина Sinovac может повышать риск временного паралича лицевого нерва.
- Фармацевту в США грозит более века тюрьмы за продажу удостоверений о вакцинации.