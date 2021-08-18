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Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян.
Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян.
Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян.
Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян.
Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян.
Пандемия COVID-19

Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян. Главное о коронавирусе за 18 августа

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 663 473 случая заражения, из них новых — 20 914. За сутки умерло 799 человек (против 805 днем ранее, впервые с 11 августа эта цифра в стране за сутки меньше 800), за весь период — 172 909.
  • Петербург во второй раз в августе обошел Москву по числу заболевших COVID-19 за сутки: там зафиксировали 1636 случаев заражения.
  • Пункт вакцинации иностранных граждан заработал в Едином миграционном центре Подмосковья.
  • Осенью в России разыграют призы по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса.
  • Линейки в новосибирских школах пройдут 1 сентября в очном формате.
  • Вакцинация беременных необходима для защиты новорожденных от коронавируса, сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
  • Врачи Липецкой городской больницы скорой помощи №1 вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку.
  • Никаких противопоказаний для вакцинации от коронавируса людей, имеющих ВИЧ-инфекцию, нет, заявил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. 
  • Мобильные пункты вакцинации от ковида развернут в Геленджике.
  • Минпросвещения РФ не планирует вводить дистанционное образование в школах с нового учебного года.

Москва

  • В Москве выявлено 1590 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 667 человек, скончались 59 пациентов.

Мир

  • Всего зафиксировано 208 813 649 случаев заражения, умерли 4 386 418 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В ВОЗ заявили, что дельта-штамм "обгоняет" реагирование на него служб здравоохранения.
  • Таиланд разрешит вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать на курорты.
  • Правительство Украины разрешило не проходить самоизоляцию при въезде в страну лицам, имеющим сертификат о вакцинации хотя бы одним компонентом вакцин, одобренных ВОЗ, или документ о выздоровлении от COVID-19.
  • Власти германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания пока не будут закупать российскую вакцину "Спутник V", так как препарат еще не получил европейскую сертификацию.
  • В Японии вновь побит суточный антирекорд по заражениям коронавирусом.
  • Папа Римский назвал вакцинацию от COVID-19 проявлением любви к себе и окружающим.
  • Китайская вакцина Sinovac может повышать риск временного паралича лицевого нерва.
  • Фармацевту в США грозит более века тюрьмы за продажу удостоверений о вакцинации.
Теги
Пандемия COVID-19
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