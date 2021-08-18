Пункт вакцинации иностранных граждан заработал в Едином миграционном центре Подмосковья

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции иностранных граждан заработал на территории Единого миграционного центра в Московской области. Для проведения вакцинации закуплено около 100 тыс. доз препарата "Спутник Лайт", об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

"На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что для проведения вакцинации выделено специальное помещение с отдельным входом, где работают восемь врачей-терапевтов и восемь медсестер. Вакцинация проводится в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Сделать прививку может любой иностранный гражданин, проживающий в Подмосковье. Для прохождения процедуры требуется предварительная запись.

В управлении рассказали, что также в Московской области по заявкам работодателей вакцинация иностранных граждан может быть проведена организованными группами. Трудовые мигранты могут вакцинироваться за свой счет или за счет работодателя. Стоимость услуги составляет 1 300 рублей.

По данным пресс-службы, ежедневно планируется прививать до 1,5 тыс. иностранцев.

"В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину - это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих", - процитировали в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья - руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.