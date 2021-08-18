Мобильные пункты вакцинации от ковид развернут в жилых микрорайонах Геленджика

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса намерены развернуть в Геленджике в жилых микрорайонах для удобства жителей, первый такой пункт начнет работать 22 августа, сообщил в своем Telegram-канале в среду мэр города Алексей Богодистов.

"Приняли решение для удобства горожан работу мобильных пунктов вакцинации разворачивать прямо в жилых микрорайонах. Первый будет работать уже в это воскресенье в микрорайоне "Парус". Чтобы максимально оперативно принимать людей, привлекаем волонтеров для заполнения анкет", - написал он.

В Краснодарском крае работают 99 мобильных пунктов вакцинации, 70 из них расположены на побережье. Ранее система оборудования мобильных пунктов в жилых микрорайонах не применялась, как правило, они располагаются в местах массового пребывания людей, на базе торговых центров, на центральных площадях в городах и в других местах.

По данным оперативного штаба региона, за сутки коронавирус выявили у 254 человек, всего за время пандемии диагноз подтвердили у 63 689 человек. 48 384 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 4 800 заразившихся умерли, 104 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, девять - на ЭКМО.