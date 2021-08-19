СМИ: в Афганистане прошли шествия с флагом павшего правительства

ТАСС, 19 августа. Демонстрации по случаю Дня независимости Афганистана прошли в Кабуле и городе Асадабад в восточной провинции Кунар. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya .

По его сведениям, местные жители провели демонстрации, держа в руках трехцветный флаг существовавшей перед этим Исламской Республики Афганистана, в то время как члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) используют белые флаги "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой (свидетельством веры, надписью на арабском, выполненной в каллиграфическом стиле). Как информировала газета Asharq al-Awsat, в Кабуле митингующие прошлись по одной из улиц города с республиканским флагом длиною в несколько автомобилей.

Как утверждает агентство Reuters, в Асадабаде погибли несколько человек. Причина их смерти не уточняется, однако, по словам местных жителей, талибы открыли огонь по толпе. Вместе с тем талибы ввели запрет на передвижение в провинции Хост на юго-востоке страны из-за планировавшихся акций протеста, указал телеканал CNN. При этом афганские СМИ, как сообщает Al Arabiya, рассмотрели в народных шествиях с национальным флагом первые признаки формирования оппозиции "Талибану".

День независимости Афганистана - национальный праздник, который отмечается 19 августа по случаю подписания англо-афганского договора в 1919 году. В соответствии с этим договором Великобритания окончательно признала независимость афганского государства.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.