Гусев вручил именные часы жителям Воронежа, помогавшим пассажирам при взрыве маршрутки

"Встретился с воронежцами, которые помогали пострадавшим сразу после взрыва маршрутки на Кольцовской. Своим указом объявил им благодарности и вручил именные губернаторские часы. Пусть они отсчитывают часы и минуты достижений и личного счастья", - написал Гусев в своем Telegram-канале в четверг.

Он добавил, что награждены Игорь Пахачев, Наталия Нагорная, Алексей Бобрешов, Дмитрий Калаев, Денис Щупка, Михаил Роговой, Ольга Бажина, Александр Грязнов, Максим Щекунских, Александр Бершадский. "В трудный момент, не раздумывая, кинуться в эпицентр несчастья - это настоящий героизм. Говорю им большое человеческое спасибо. Без вас последствия этого горя могли быть куда более трагичными. Пострадавшим же по-прежнему желаю как можно скорее пойти на поправку и вернуться к нормальной жизни", - написал глава региона.