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Особый противопожарный режим введли в туристическом районе Камчатки

На территории Быстринского района запрещено разводить костры и посещать леса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен на территории Быстринского района Камчатки. С пятницы в муниципальном районе запрещено разводить костры и посещать леса, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Особый противопожарный режим введен с 20 августа на территории Быстринского муниципального района. Этот режим является временной мерой и вводится в целях предупреждения и недопущения возникновения природных возгораний. Дежурные силы и средства быстринского звена камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Быстринский район - один из муниципальных районов Камчатки, здесь расположено село Эссо, которое в год посещают около 10 тыс. туристов. Сейчас в районе установилась сухая и жарка погода.

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