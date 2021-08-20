Опрос: более 50% избирателей в США не одобряют то, как проходил вывод сил из Афганистана

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Более половины зарегистрированных избирателей в США не одобряют то, как власти страны осуществляли вывод американских сил из Афганистана. Об этом пишет в четверг газета The Hill со ссылкой на данные опроса, проведенного ею совместно с Исследовательской службой Харриса.

Как отмечает The Hill, 32% респондентов сообщили, что они решительно не одобряют то, как американские военные уходили из Афганистана. 21% опрошенных заявил, что "так или иначе не одобряет" то, как осуществлялся вывод войск. О поддержке действий администрации заявили 47% участников исследования.

Кроме того, согласно результатам опроса, 57% избирателей в США считают, что американские власти сделали недостаточно для обеспечения эвакуации людей из Афганистана до того, как боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) установили свой контроль над этой страной.

В целом решение Вашингтона вывести войска из Афганистана одобряют 64% респондентов. Как отмечает The Hill, этот показатель оказался ниже, чем по итогам аналогичного опроса, проведенного а июле. Тогда за уход американских военных из Афганистана выступили 73% опрошенных.

"Большинство избирателей уже некоторое время поддерживали вывод войск США из Афганистана, сегодня их 64%. <...> Однако опрос также ясно показывает, что логическое обоснование для завершения самого продолжительного военного вмешательства США не является прикрытием для поспешного и неорганизованного вывода [сил], который рассматривается как [нечто,] подрывающее доверие к США и администрации. <...> Эти цифры ставят вопрос о компетентности администрации, особенно с учетом того, что внешняя политика воспринимается как сильная сторона этой команды", - прокомментировал итоги исследования руководитель Исследовательской службы Харриса Дритан Нешо, слова которого приводит The Hill.

Опрос проводился с 17 по 18 августа среди 974 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3,14 процентных пункта.

Ситуация в Афганистане

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Для обеспечения безопасности процесса эвакуации в аэропорт Кабула были дополнительно направлены несколько тысяч американских военных.