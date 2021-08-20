Власти Новой Зеландии на пять дней продлили карантин, введенный из-за вспышки коронавируса

СИДНЕЙ, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии объявило о продлении карантина, введенного в стране 17 августа на фоне вспышки коронавируса, по меньшей мере, на пять дней. Об этом в пятницу сообщила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн.

По словам Ардерн, Новая Зеландия останется на четвертом, максимальном уровне угрозы здоровью и безопасности нации, по крайней мере, до вторника, 24 августа. "Мы считаем, что за семь дней [с момента подтверждения первого случая] мы сможем лучше оценить ситуацию в стране. Пока мы не до конца осознаем масштаб вспышки, однако данных о штамме "дельта" достаточно, для понимания того, что нам нужно быть осторожными", - сказала премьер-министр.

По данным новозеландского Минздрава, с 17 августа в стране был выявлен 31 случай распространения коронавируса в крупнейших городах государства - Окленде и Веллингтоне. 11 новых случаев были зафиксированы в минувшие сутки.

Новая Зеландия перешла на четвертый, максимальный, уровень угрозы национальной безопасности и здоровью во вторник, 17 августа, после выявления первого за шесть месяцев случая распространения коронавируса в стране. В соответствии с ограничениями четвертого уровня все предприятия, учреждения и ведомства были закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Гражданам предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и надевать маску. Ожидается, что кабинет министров страны пересмотрит сроки и условия карантина в понедельник, 23 августа.

С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 2 968 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 873 пациентов, умерли 26. В карантине остаются 69 заразившихся, пятеро из них госпитализированы.