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Движение по дороге в Абинском районе Кубани восстановили

Движение было нарушено после схода селя на 11-м км автодороги Абинск - Шапсугская в Краснодарском крае

ТАСС. 20 августа. Движение транспорта по автодороге Абинск - Шапсугская в Краснодарском крае восстановлено после схода селя. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"По состоянию на 07:00 20 августа происшествие полностью ликвидировано. Движение транспорта восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Сель сошел на 11-м км автодороги Абинск - Шапсугская в Краснодарском крае вечером в четверг. В результате происшествия движение по дороге было затруднено. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, исчез, на территории региона в ближайшие трое суток будут проходить фронтальные разделы, ожидаются сильные дожди с грозой, возможен град.

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