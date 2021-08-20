В селе Якутии началось строительство домов для пострадавших от пожара жителей

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Строительство новых домов началось для жителей пострадавшего от пожара села Бясь-Кюель Горного района в Якутии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

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"Спустя две недели в селе началось строительство новых жилых домов для семей, пострадавших от огненной стихии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семьям, пострадавшим от пожара, построят новые дома, соответствующие по квадратуре предыдущему жилью. При этом все дома будут благоустроенными, полностью обеспечены электро- и газоснабжением. К 15 октября жителей должны обеспечить жильем.

"Здесь будут построены 34 индивидуальных жилых дома по технологии МХМ [немецкая технология ускоренного строительства]. Домокомплекты произведены нашей якутской компанией "Алмас", которая довольно давно находится на рынке строительства домов, а ее выпускаемая продукция отвечает самым высоким требованиям по качеству, экологичности и комфортности для проживания. В селе Бясь-Кюель будут строиться разнотипные дома от 40 до 140 кв. м", - процитировала пресс-служба главу региона Айсена Николаева, который был в рабочей поездке в Горном районе.

7 августа в селе, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Все 189 жителей села получили первичное пособие на нужды первой необходимости в размере 30 тыс. рублей по распоряжению главы Якутии.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.