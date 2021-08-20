В Хакасии до 19 сентября продлили режим ограничений

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Хакасии продлили режим ограничений, действующий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, до 19 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

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"В постановление правительства Хакасии о действующем режиме санитарно-эпидемиологических правил вносятся изменения. После 22 августа режим повышенной готовности, действующий в Хакасии с 13 марта 2020 года, продлевается еще на четыре недели - до 19 сентября включительно. Решение принято на сегодняшнем заседании регионального оперштаба", - говорится в сообщении.

По информации республиканских властей, снижение заболеваемости коронавирусом, которое отмечалось в Хакасии на прошлой неделе, приостановилось. Кроме того, снизились темпы вакцинации населения. По информации регионального Минздрава, на 20 августа общее количество привитых от коронавируса в Хакасии составляет 156 275. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 128 320 человек. Также в оперативном штабе отметили, что 72% заболевших не носили маски в общественных местах.

Режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе с весны 2020 года, он неоднократно продлялся и изменялся. Сейчас запретили работу предприятий общепита в ночное время за исключением организаций, которые получат паспорт коллективного иммунитета. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей, также продолжает действовать запрет на проведения массовых мероприятий. Сохраняется масочный режим.

В конце июля режим ужесточили. Полностью запретили корпоративы и празднование свадеб. Заселение в отели, санатории и дома отдыха осуществляется по справке о наличии антител, сертификату о вакцинации, ПЦР-теста не старше 72 часов. Ввели запрет на посещение торгово-развлекательных центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в республике выявили более 33 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекции, 28,3 тыс. пациентов выздоровели, 856 человек умерли.