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Планы Петербурга по диспансеризации после ковида.
Планы Петербурга по диспансеризации после ковида.
Планы Петербурга по диспансеризации после ковида.
Планы Петербурга по диспансеризации после ковида.
Планы Петербурга по диспансеризации после ковида.
Пандемия COVID-19

Планы Петербурга по диспансеризации после ковида. Главное о коронавирусе за 19 августа

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 684 531 случай заражения, из них новых — 21 058. За сутки умер 791 человек (минимум с 9 августа), за весь период — 173 700.
  • В Подмосковье впервые с 13 июня выявили менее 1 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки.
  • Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума с конца июля.
  • Глава Ростуризма считает чрезмерным требование по приему только вакцинированных туристов на Кубани.
  • Губернатор Ненецкого АО заявил о возобновлении плановых приемов врачей с 1 сентября.
  • В Ленобласти ожидают поставку вакцины "Спутник Лайт" для мигрантов на следующей неделе.
  • Загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Псковской области выросла до 80%.
  • Эксперты выяснили, что "Спутник V" не вредит репродуктивному здоровью женщин старше 37 лет.
  • Почти 40% россиян отметили ухудшение качества продуктов за время пандемии.
  • В Петербурге ожидают привлечь 300 тыс. человек на углубленную диспансеризацию после ковида.
  • Линейки в школах Дагестана пройдут 1 сентября только для первоклашек на открытом воздухе.

Москва

  • В Москве выявлено 2 142 новых случая (против 1 590 случаев днем ранее) заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 562 человека, скончались 54 пациента. 
  • В московских СИЗО вернули большую часть ограничительных мер по коронавирусу.

Мир

  • Всего зафиксировано 209 557 046 случаев заражения, умерли 4 397 840  человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Западной Африке зафиксировали исторический максимум смертей от COVID-19.
  • Байден собирается получить третью дозу вакцины от коронавируса.
  • Теневой кабмин Литвы призвал к выплате компенсаций за побочные эффекты после вакцинации.
  • Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии.
  • ВОЗ обнаружила поддельную вакцину Covishield в Индии и Уганде.

 

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Пандемия COVID-19
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