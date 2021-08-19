Планы Петербурга по диспансеризации после ковида. Главное о коронавирусе за 19 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 684 531 случай заражения, из них новых — 21 058. За сутки умер 791 человек (минимум с 9 августа), за весь период — 173 700.
- В Подмосковье впервые с 13 июня выявили менее 1 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки.
- Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума с конца июля.
- Глава Ростуризма считает чрезмерным требование по приему только вакцинированных туристов на Кубани.
- Губернатор Ненецкого АО заявил о возобновлении плановых приемов врачей с 1 сентября.
- В Ленобласти ожидают поставку вакцины "Спутник Лайт" для мигрантов на следующей неделе.
- Загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Псковской области выросла до 80%.
- Эксперты выяснили, что "Спутник V" не вредит репродуктивному здоровью женщин старше 37 лет.
- Почти 40% россиян отметили ухудшение качества продуктов за время пандемии.
- В Петербурге ожидают привлечь 300 тыс. человек на углубленную диспансеризацию после ковида.
- Линейки в школах Дагестана пройдут 1 сентября только для первоклашек на открытом воздухе.
Москва
- В Москве выявлено 2 142 новых случая (против 1 590 случаев днем ранее) заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 562 человека, скончались 54 пациента.
- В московских СИЗО вернули большую часть ограничительных мер по коронавирусу.
Мир
- Всего зафиксировано 209 557 046 случаев заражения, умерли 4 397 840 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Западной Африке зафиксировали исторический максимум смертей от COVID-19.
- Байден собирается получить третью дозу вакцины от коронавируса.
- Теневой кабмин Литвы призвал к выплате компенсаций за побочные эффекты после вакцинации.
- Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии.
- ВОЗ обнаружила поддельную вакцину Covishield в Индии и Уганде.