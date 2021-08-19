Загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Псковской области выросла до 80%

ПСКОВ, 19 августа. /ТАСС/. Загруженность коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом в Псковской области, где общее число заразившихся этой инфекцией приблизилось к 46 тыс. человек, увеличилась до 80%, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников. В конце июля власти региона сообщали о том, что коечный фонд загружен менее чем на 70%.

Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян.

Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян. Главное о коронавирусе за 18 августа

"В последние дни выросло число госпитализируемых больных. Загрузка коечного фонда уже 80%. Для успешного противодействия COVID-19 Псковской области нужно более 300 тыс. вакцинированных. Убедите родных и близких сделать прививку", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению, в Псковскую область всего поступило более 212 тыс. доз вакцины против коронавируса. Причем 19 августа регион получил новую крупную партию препарата - 15,5 тыс. доз. Первым компонентом вакцины привились более 163 тыс. человек, из них почти 130 тыс. человек полностью завершили вакцинацию. По данным властей, вакцинировались 53% от планового показателя.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 45 813, 38 595 человек выздоровели, 637 умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешили работу театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Всего на территории региона действующими остаются четыре очага заражения коронавирусом.