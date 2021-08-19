Линейки в школах Дагестана пройдут 1 сентября только для первоклашек на открытом воздухе

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Линейки 1 сентября в школах Дагестана, где действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, пройдут только для первоклассников на открытом воздухе, сообщил в четверг ТАСС врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

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"В этом году с учетом имеющихся ограничений на проведение массовых мероприятий на территории республики торжественные линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе только для учащихся первых классов с использованием средств индивидуальной защиты для родителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в адрес министерства образования и науки региона уже поступило соответствующее письмо от регионального управления Роспотребнадзора о запрете на проведение массовых мероприятий между различными классами и школами.

"Мы получили письмо от Роспотребнадзора Дагестана, где четко говорится о запрете на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) <...>. И, конечно, мы это довели до всех образовательных организаций республики", - добавил Бучаев.