В Ленобласти ожидают поставку вакцины "Спутник Лайт" для мигрантов на следующей неделе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Поставку вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", которая будет предназначена для вакцинации мигрантов, ожидают для следующей неделе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Ленобласти.

"Комитет по здравоохранению региона ожидает поставку вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" для мигрантов. Препарат может поступить на следующей неделе. Прививку можно будет поставить во всех пунктах вакцинации региона - сегодня их 111. Предположительно, стоимость услуги составит 2 300 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для граждан России вакцинация от коронавируса по-прежнему бесплатна, так как она входит в перечень услуг по полису ОМС.

Всего вакцинацию в Ленобласти прошли 490 065 человек.

За время пандемии в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 60 530 человек, выздоровели 48 864, умерли 2 384. За минувшие сутки в регионе выявили 229 случаев заражения.