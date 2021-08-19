В Подмосковье впервые с 13 июня выявили менее 1 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 949.

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В регионе выявили менее 1 000 инфицированных впервые с 13 июня, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в Подмосковье выявили 1 240 случаев, всего с начала пандемии - 410 972.

Число выздоровевших в регионе возросло на 1 679, до 346 219, а количество умерших - на 11, до 7 612.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составило 57 141.