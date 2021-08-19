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Пандемия COVID-19

В московских СИЗО вернули большую часть ограничительных мер по коронавирусу

В связи с этим количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видео-конференц-связи, увеличили

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Большую часть ограничительных мер из-за продолжающегося распространения коронавируса вернули в следственные изоляторы Москвы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба управления ФСИН по Москве.

"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, а также согласно требованиям федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", <...> с 13 августа по 11 сентября в следственных изоляторах УФСИН России по Москве введены режимно-ограничительные мероприятия", - говорится в сообщении.

С 13 августа прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется только в СИЗО-7. Во всех следственных изоляторах столицы приостановлен прием передач, кроме лекарственных средств и предметов медицинского назначения. "Также в этот период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия", - сообщили в УФСИН. В связи с этим количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видео-конференц-связи, увеличено.

Также приостановлены краткосрочные и длительные свидания родственников и иных лиц с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, ограничен вход на территорию СИЗО представителей федеральных органов исполнительной власти, региональных властей, членов Общественной наблюдательной комиссии и иных лиц. В то же время следователи, дознаватели и адвокаты имеют право посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий, они общаются через стекло, а допуск в эти помещения осуществляется при наличии масок, бахил и перчаток.

Кроме того, приостановлен прием граждан по личным вопросам руководством подведомственных учреждений, пояснили в УФСИН. "Данные меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО", - пояснили в УФСИН.

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РоссияПандемия COVID-19
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