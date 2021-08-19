В Петербурге ожидают привлечь 300 тыс. человек на углубленную диспансеризацию после ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Медики Санкт-Петербурга рассчитывают, что углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции пройдут порядка 300 тыс. жителей города, сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

"Где-то мы рассчитываем, что порядка 300 тыс. у нас в этом году должны пройти углубленную диспансеризацию [после перенесенного коронавируса]. Конечно, это зависит от эпидемической обстановки", - сказала Соловьева.

Старт программы углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 в Петербурге объявили 1 июля. Первых пациентов, по словам Соловьевой, начали приглашать в середине июля. Прошли обследование уже около 8,5 тыс. человек. Участию в программе подлежат четыре группы населения.

В первую входят те, кто имеет два и более хронических неинфекционных заболевания, во вторую - не более одного. Эти две группы - первоочередные. В третью входят пациенты, которые не были в поликлинике более двух лет, в четвертую - иные граждане, которые изъявили желание пройти углубленную диспансеризацию. При этом все категории могут начать обследование только через 60 дней после выздоровления от коронавирусной инфекции.

"Мы всегда делаем поправку на отклик с учетом предыдущих диспансеризаций. Здесь мы рассчитываем на более активный отклик, поскольку цель диспансеризации углубленной - это профилактика отдаленных осложнений коронавирусной инфекции и, прежде всего, тромбообразований - это жизнеугрожающее состояние. Мы рассчитываем, что лица, перенесшие заболевание, понимают важность этого мероприятия, поэтому отклик будет выше", - отметила Соловьева.

В перечень обследований, в зависимости от состояния пациента, входит измерение уровня сатурации, проверка склонности к тромбообразованию. Также проводится рентген и КТ легких, анализ крови на различные показатели и тест на толерантность к физической нагрузке.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 562 348 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 539 900 человек, умерли 20 149. За последние сутки в городе выявили 1 563 случая заражения.