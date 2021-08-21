Шестая серия маршей против санпропусков собрала во Франции меньше участников

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Противники санитарной политики властей провели во Франции шестую серию маршей протеста, охвативших около двухсот коммун - от Парижа до Марселя. Согласно предварительным оценкам полиции, в субботу в шествиях приняли участие более 175 тыс. манифестантов - на несколько десятков тысяч меньше, чем неделю назад.

Как констатируют французские политические аналитики, оценочные данные органов правопорядка и самих организаторов, однако, расходятся. В прошлую субботу префектуры насчитали около 215 тыс. манифестантов в целом по стране, тогда как по собственным подсчетам устроителей, в маршах участвовали более 388 тыс. человек.

Причины недовольства

Яблоком раздора в обществе стало введение санпропусков (сертификат о вакцинации разрешенными в ЕС препаратами, справка об отрицательном результате теста на коронавирус или свидетельство о перенесенном заболевании). Диапазон их действия в последнее время был расширен. Теперь они необходимы и для визита в больницу, и для посещения кафе или крупного торгового центра.

Социологи обращают внимание на то, что в колоннах манифестантов в последние субботы прибавилось пожилых людей и молодых родителей с детьми школьного возраста. Если первые недовольны усложнением повседневной жизни из-за обязанности предъявлять санитарный пропуск, то вторые не согласны с планами вакцинации школьников, рекомендуемой с 12 лет.

В По, столице департамента Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции, в демонстрации участвовал один из лидеров "желтых жилетов" Жером Родригес. Это движение, чьи антиналоговые акции в 2018 и 2019 годах сопровождались уличными беспорядками, сейчас активно включилось в протесты против санитарной политики. "Мы требуем отмены закона, в соответствии с которым для визита в больницу или посещения торгового центра необходим санитарный пропуск", - заявил Родригес сторонникам.

В поддержку доктора Рауля

В Марселе многие манифестанты несли плакаты в поддержку доктора Дидье Рауля. Этот врач-инфекционист, возглавляющий Университетский лечебно-исследовательский центр Марселя, неоднократно упрекал страны Запада в неготовности к борьбе с пандемией. Его собственные призывы использовать для лечения инфицированных коронавирусом противомалярийный препарат гидроксихлорохин не встретили, однако, ожидаемой поддержки специалистов ввиду возможных побочных эффектов.

Медицинские власти решили на днях по формальным основаниям не продлевать контракт 69-летнего врача и ученого, который в итоге может лишиться сначала профессорской должности в марсельском центре, а затем и поста его руководителя. Это вызвало выступления в его защиту в субботу. "Не трогайте доктора Рауля!" - призывали на плакатах манифестанты, в рядах которых были и врачи, и медсестры. В Париже поддержке доктора посвятила субботнюю манифестацию правая партия "Патриоты", возглавляемая бывшим депутатом Европарламента Флораном Филиппо. По словам политика, решение отправить в отставку опального врача "печально и для науки, и для Франции".

В последние годы акции социального протеста нередко вызывали беспорядки и вмешательство полиции. Но марши против санитарных пропусков, как констатируют политические аналитики, проходят относительно спокойно. В субботу мелкие инциденты отмечены в Монпелье и Лилле. В стране были задержаны два десятка человек. "Пока манифестанты с уважением относятся к сотрудникам полиции, жандармерии, а также к общественной собственности, у них есть полное право выходить на марши и собирать на эти шествия будь то 100 тыс. или 300 тыс. сторонников", - заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Перед новым политическим сезоном

Проведение антиправительственных маршей каждую субботу связывают со стремлением их организаторов повлиять на политическую повестку после завершения летних каникул. Представитель правящего движения "Республика на марше" Мод Брежон отметила, что многие французы поддержали меры, инициированные 12 июля президентом республики Эмманюэлем Макроном в целях сдерживания четвертой волны пандемии. "Данные о возросшей вакцинации французов говорят о том, что призыв был услышан", - считает она.

Согласно сведениям властей, полную вакцинацию препаратами, апробированными в ЕС, прошли более 40 млн французов, или 60,1% населения республики. Четвертая волна отмечена, однако, новым всплеском заболеваний. Только за последние сутки с диагнозом COVID-19 были госпитализированы более 800 человек, из которых 165 были помещены в палаты интенсивной терапии.

Во Французской Полинезии, заморском департаменте, который лидирует по темпам распространения коронавируса, верховный комиссар Доминик Сорен распорядился закрыть с понедельника школы и лицеи (учебный год начался там две недели назад). Он также максимально ограничил передвижение население в наиболее уязвимых для эпидемии районах. В этом департаменте кафе и барам придется приостановить работу. Туристам рекомендовано не покидать отелей.