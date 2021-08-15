Акции против санпропусков во Франции прошли без крупных инцидентов

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Противники санитарных пропусков провели в субботу во Франции пятую серию маршей протеста. Эти шествия вновь прошли на всей территории страны от Парижа до Марселя, однако на этот раз они собрали меньшее число граждан.

По сведениям полиции, в маршах в эту субботу участвовали более 214 тыс. человек против 237 тыс. во время четвертой серии протестов. Возможно, на активность манифестантов повлияла жаркая погода (местами до плюс 40 градусов). По утверждению активистов, власти, однако, сообщают далеко не полные данные. Так, по словам организаторов, число манифестантов во Франции 7 августа составляло "как минимум 415 тыс.".

Рекорд среди французских мегаполисов принадлежал в эту субботу Тулону, крупному порту на юго-востоке страны, где на улицы вышли 22 тыс. человек. Марши прошли без крупных инцидентов. "Шумно, но без насилия", - констатировал один из полицейских.

Медики и пожарные

Независимо от политических взглядов, многие французы вновь участвовали в субботних маршах целыми семьями. В колоннах можно было видеть медиков и пожарных, которым власти предписали обязательную вакцинацию. На плакатах некоторых манифестантов было написано: "Нет санитарной диктатуре!".

Основной причиной недовольства активистов является расширение зоны действия санитарного пропуска (двухмерный штрихкод, который можно получить в случае вакцинации одобренными в Евросоюзе препаратами, перенесенного ковида или отрицательного теста на коронавирус, сделанного в последние 72 часа). С 9 августа французы должны обладать таким санпропуском для посещения большинства общественных мест: кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и авиапутешествий на дальние расстояния.

Согласно планам властей, до конца августа не менее 50 млн французов (75% населения страны) должны получить хотя бы первую дозу вакцины. На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил соотечественников, что санитарный кризис далеко не преодолен. Действие санпропусков должно продолжиться до ноября. Продление их действия потребует принятия парламентом нового закона о чрезвычайной санитарной ситуации. Политические аналитики напоминают, что Конституционный совет Франции, согласившийся 5 августа с мерами правительства, подчеркнул, что связанные с ними ограничения индивидуальных свобод носят исключительный и временный характер.

Внутренняя граница

Критик правительственных мер, депутат Европарламента от партии "Республиканцы" Ксавье Беллами считает, что введение пропусков создало "опасный прецедент". Это решение, полагает он, проводит своего рода "внутреннюю границу" в стране. По словам парламентария, "ни один кризис не должен побуждать общество к отказу от своих принципов".

Из политических партий в маршах наиболее активно участвовали представители левого движения "Неподчинившаяся Франция", руководителем которого является Жан-Люк Меланшон, и правого "Национального объединения", возглавляемого Марин Ле Пен. Оба политика намерены бороться за Елисейский дворец на предстоящих будущей весной президентских выборах в стране.

По мнению политолога Бернара Сананеса, предвыборная кампания будет сфокусирована на действиях властей в период санитарного кризиса. Он оценивает шансы действующего президента страны Макрона получить второй пятилетний мандат от избирателей как достаточно высокие. "Оппозиции, откуда бы она ни исходила, пока не удается убедить население в возможности другой стратегии, нежели та, которая была избрана властями", - считает исследователь.