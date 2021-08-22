Путин считает необходимым подготовить предложения по развитию сибирских регионов России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым подготовить предложения по развитию сибирских регионов страны. Эту тему глава государства затронул на встрече в воскресенье с представителями "Единой России".

Он напомнил, что ранее говорил об этом же и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), давал соответствующие поручения, правительство РФ и структуры академических институтов над этим работают. "Я думаю, что мы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении", - сказал Путин.

"Будущее России должно прирастать Сибирью", - уверен президент. "С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более, что с инфраструктурной и климатической точки зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны", - добавил Путин. Он отметил, что министр обороны [России Сергей Шойгу], для которого Сибирь - малая родина, является "активным сторонником и даже локомотивом этого проекта".