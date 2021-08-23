Запрет на посещение Курильского озера на Камчатке, где упал Ми-8, продлили до 25 августа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 августа. /ТАСС/. Запрет на посещение Курильского озера на Камчатке, где потерпел крушение вертолет с туристами на борту, продлен до 25 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"Пока там идут работы по подготовке вертолета к подъему со дна озера, посещение туристов запрещено. Ориентировочно, запрет продлен до 25 августа", - сказали в заповеднике.

12 августа вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Витязь-Аэро", совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из упавшего в воду вертолета удалось двум членам экипажа и шестерым пассажирам. Они были спасены инспекторами Кроноцкого заповедника. Восемь человек погибли.

Курильское озеро - самое крупное нерестилище нерки в России. Ежегодно его посещают туристы для наблюдения за поведением медведей в дикой природе.