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Пандемия COVID-19

МФЦ Подмосковья с 23 августа начнут принимать невакцинированных от COVID-19 без предзаписи

Посетители по-прежнему обязаны носить маски в помещениях МФЦ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Граждане, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, с 23 августа могут посещать МФЦ Московской области без предварительной записи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служа Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

С 10 июля МФЦ Подмосковья принимали невакцинированных от коронавируса граждан только по предварительной записи.

"С 23 августа для посещения офисов МФЦ в Подмосковье невакцинированным гражданам больше не требуется предварительная запись. Тем не менее возможность заранее запланировать свой визит в офис, записаться и получить услуги в удобное время сохраняется. Оформить предзапись можно на региональном портале госуслуг и по номеру 122", - отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, чьи слова приводятся в сообщении.

В материале уточняется, что в помещениях МФЦ посетители обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а также не следует посещать многофункциональные центры с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

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РоссияПандемия COVID-19
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