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Лесные пожары в России

Волонтерский штаб единороссов направит в Якутию 200 человек для помощи в борьбе с пожарами

Они окажут помощь по восстановлению хозяйственных построек и ограждений, организуют для граждан консультации с юристами и психологами

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Группа из 200 человек единого волонтерского штаба партии "Единая Россия" направится в Якутию для помощи в защите населенных пунктов от пожаров. Об этом сообщила пресс-служба партии в понедельник.

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"Специально созданная партийная рабочая группа сейчас решает задачи по всесторонней поддержке пострадавших районов. Привлекаем все наши ресурсы как в части усиления группировки, сил и средств в тушении, так и в оказании адресной помощи людям. Подключаем и волонтеров. В Якутию вылетает группа из 200 человек", - приводятся слова замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Дмитрия Кобылкина в сообщении. "Они помогут защитить населенные пункты в пожароопасных районах", - добавил он.

Активисты единого волонтерского штаба под девизом в рамках акции "Якутия - мы вместе" окажут помощь по восстановлению хозяйственных построек и ограждений, санитарных зон и проведут комплекс мер по созданию и обновлению минерализованных полос. "Также будут организованы пункты приема граждан для проведения юридических консультаций и оказания психологической помощи", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, 25 ведущих специалистов из подведомственных учреждений Федерального медико-биологического агентства России вылетят в Якутию для обследования людей. "Мобильная бригада медиков обследует более 500 человек на территориях, наиболее пострадавших во время пожаров. Это города Якутск и Мирный, Таттинский, Горный и Намский районы. Врачи проведут медицинские осмотры и диспансеризацию", - отмечается в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с пожарами.

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