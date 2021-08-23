Глава Чувашии заявил, что регион готов оказать помощь Марий Эл в тушении природных пожаров

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Огнеборцы Чувашии готовы оказать помощь Марий Эл, с которой граничит регион, в тушении природного пожара. Об этом сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия - 2021" глава республики Олег Николаев.

С 19 августа на территории Марий Эл введен режим ЧС регионального характера в лесах, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По данным Минприроды, площадь пожара на утро 23 августа составляет 1 341 га, локализация - на площади 1 287 га, площадь активного горения - 54 га.

"Тот пожар, который сегодня полыхает в Марий Эл, <…> заставляет нас, конечно же, быть более внимательными и готовыми оказать помощь соседям. Если в тушении пожара в Мордовии, который недавно был потушен, участвовали наши огнеборцы, то в ситуации с Марий Эл готовность реагировать как в части защиты [от огня] на территории Чувашии, так и в части оказания помощи коллегам из Марий Эл, очень высокая. Находимся в режиме ожидания соответствующих указаний и постановки задач", - сказал собеседник агентства.

Глава Чувашии уточнил, что при этом проводится работа по подготовке защиты территории в случае развития событий в негативном ключе. "Та ситуация, которая на сегодняшний день имеет место быть, не требует от нас объявления чрезвычайной ситуации на территории республики. На территории Марий Эл объявлена чрезвычайная ситуация регионального характера, а если ситуация перейдет в режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера, очевидно, что наши огнеборцы также вступят в борьбу с огнем и будут в ней участвовать активно наряду с огнеборцами Марий Эл", - уточнил Николаев.

Международный военно-технический форум "Армия - 2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.