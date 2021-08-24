Все учащиеся Камчатского края приступят к занятиям в сентябре в очном формате

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 августа. /ТАСС/. Учебный год в школах Камчатского края начнется 1 сентября в очном формате при соблюдении постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщила ТАСС начальник отдела общего образования Министерства образования Камчатского края Майя Солодовник.

"В Камчатском крае торжественные линейки 1 сентября пройдут в очном формате с разделением по классам и параллелям. Если позволят погодные условия, то праздничные линейки пройдут на открытом воздухе с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В случае непогоды - торжественные мероприятия состоятся в школах для первоклассников и выпускников 9 и 11 классов", - сказала Солодовник.

Занятия в школах будут проводиться с ежедневной термометрией учащихся, регулярным обеззараживанием воздуха, дезинфекцией помещений, закрепления за классом конкретного кабинета и других мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учащихся. К началу учебного года готова 121 школа полуострова. В первый раз в 2021 году за парты сядут около 3,5 тыс. первоклассников, в аудитории придут 3 тыс. первокурсников.