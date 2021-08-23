Минимум заболевших с конца июня в России. Главное о коронавирусе за 23 августа

Россия
- Всего зафиксирован 6 766 541 случай заражения, из них новых — 19 454 (впервые с 23 июня это количество ниже 20 тыс.). За сутки умерли 776 человек, за весь период — 176 820.
- Все школы Хабаровского края будут работать с 1 сентября в очном режиме.
- МФЦ Подмосковья с 23 августа начнут принимать невакцинированных от COVID-19 без предзаписи.
- Игровые центры в Приамурье получат компенсации за ограничение работы в связи с пандемией.
- В Хакасии педагогов не допустят к работе без прививки от коронавируса.
- Разрешение применять "Спутник Лайт" у пожилых внесли в инструкцию к препарату.
- В Краснодарском крае 85% учителей вакцинировались от коронавируса.
Москва
- В Москве выявлено 1458 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 447 человек, скончались 53 пациента.
Мир
- Всего зафиксировано 212 056 902 случая заражения, умерли 4 435 480 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Китае впервые за месяц не выявили ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны.
- В Грузии зарегистрирован первый случай смерти вакцинированного пациента от коронавируса.
- Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали на Филиппинах.
- Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом.
- Дельта-штамм стал причиной роста заражений коронавирусом в Сирии.
- Кипр понизил эпидемический статус шести стран, Россия по-прежнему в красной зоне.
- Больше половины французов поддерживают введение санпаспортов.