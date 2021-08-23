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Минимум заболевших с конца июня в России.
Минимум заболевших с конца июня в России.
Минимум заболевших с конца июня в России.
Минимум заболевших с конца июня в России.
Минимум заболевших с конца июня в России.
Пандемия COVID-19

Минимум заболевших с конца июня в России. Главное о коронавирусе за 23 августа

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия 

  • Всего зафиксирован 6 766 541 случай заражения, из них новых — 19 454 (впервые с 23 июня это количество ниже 20 тыс.). За сутки умерли 776 человек, за весь период — 176 820.
  • Все школы Хабаровского края будут работать с 1 сентября в очном режиме.
  • МФЦ Подмосковья с 23 августа начнут принимать невакцинированных от COVID-19 без предзаписи.
  • Игровые центры в Приамурье получат компенсации за ограничение работы в связи с пандемией.
  • В Хакасии педагогов не допустят к работе без прививки от коронавируса.
  • Разрешение применять "Спутник Лайт" у пожилых внесли в инструкцию к препарату.
  • В Краснодарском крае 85% учителей вакцинировались от коронавируса.

Москва

  • В Москве выявлено 1458 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 447 человек, скончались 53 пациента.

Мир

  • Всего зафиксировано 212 056 902 случая заражения, умерли 4 435 480 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Китае впервые за месяц не выявили ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны.
  • В Грузии зарегистрирован первый случай смерти вакцинированного пациента от коронавируса.
  • Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали на Филиппинах.
  • Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом.
  • Дельта-штамм стал причиной роста заражений коронавирусом в Сирии.
  • Кипр понизил эпидемический статус шести стран, Россия по-прежнему в красной зоне.
  • Больше половины французов поддерживают введение санпаспортов.
Теги
Пандемия COVID-19
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