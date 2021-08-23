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Пандемия COVID-19

Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом

Теперь РФ относится к категории государств с "очень высоким риском переноса коронавирусной инфекции", при въезде из которых в республику необходимо пройти самоизоляцию

ПРАГА, 23 августа. /ТАСС/. Чехия с понедельника исключила Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, поездки в которые жителям республики были разрешены лишь в неотложных случаях с предварительным уведомлением властей. Об этом сообщили ТАСС в национальном министерстве здравоохранения.

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"Россия с понедельника исключена из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, - отметили в Минздраве. - Из данного списка исключены также Тунис, Индия и другие государства. В него, наоборот, внесены Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания".

Россия с 1 июля была включена в чешский список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Теперь она относится к категории государств с "очень высоким риском переноса коронавирусной инфекции", при въезде из которых в республику необходимо пройти самоизоляцию. Завершить ее можно не ранее пяти дней после получения отрицательного результата теста на вирус.

Теги
ЧехияРоссияПандемия COVID-19
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