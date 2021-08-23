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В Краснодарском крае 85% учителей вакцинировались от коронавируса

Учебный год в крае начнется в очном режиме

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Краснодарском крае сделали 85% учителей, работающих в регионе. Об этом в понедельник сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

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"Преподаватели хорошо понимают, какая на них ответственность, поэтому приняли для себя решение сделать прививку. Хочу поблагодарить педагогов, которые вакцинировались от коронавируса. Прививки уже сделали 85% учителей", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Уточняется, что всего по состоянию на 23 августа в крае вакцинировались от коронавируса 1,8 млн человек. Учебный год в Краснодарском крае в 2021 году начнется в очном режиме, вопросы эпидемиологической безопасности в школах останутся на особом контроле.

В соответствии с постановлением регионального управления Роспотребнадзора, обязательной вакцинации в регионе подлежат работники образовательных организаций, организаций общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, организаций туристической сферы, транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания.

В Краснодарском крае работают 34 тыс. педагогов.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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