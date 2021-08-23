В Краснодарском крае 85% учителей вакцинировались от коронавируса

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Краснодарском крае сделали 85% учителей, работающих в регионе. Об этом в понедельник сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Преподаватели хорошо понимают, какая на них ответственность, поэтому приняли для себя решение сделать прививку. Хочу поблагодарить педагогов, которые вакцинировались от коронавируса. Прививки уже сделали 85% учителей", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Уточняется, что всего по состоянию на 23 августа в крае вакцинировались от коронавируса 1,8 млн человек. Учебный год в Краснодарском крае в 2021 году начнется в очном режиме, вопросы эпидемиологической безопасности в школах останутся на особом контроле.

В соответствии с постановлением регионального управления Роспотребнадзора, обязательной вакцинации в регионе подлежат работники образовательных организаций, организаций общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, организаций туристической сферы, транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания.

В Краснодарском крае работают 34 тыс. педагогов.