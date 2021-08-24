Новосибирский кардиодиспансер возобновил работу по профилю после приема больных с COVID-19

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, трижды перепрофилировавшийся для лечения пациентов с коронавирусом, возобновил работу по основному профилю деятельности. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Мы переводили или выписывали пациентов, последнего - 17 августа. 18 августа у нас была санитарная обработка, 19 августа полная генеральная уборка после санитарной обработки. И с 23 августа мы открыли прием для кардиологических пациентов в поликлинике и начинаем госпитализацию на специализированные кардиологические койки", - приводит пресс-служба слова главного врача диспансера Оксаны Дуничевой.

Два летних месяца медучреждение работало как инфекционный госпиталь, принимая только тяжелых пациентов с коронавирусом. В пресс-службе уточнили, что плановая госпитализация кардиохирургических пациентов начнется сразу после того, как кардиодиспансер получит результаты смывов из операционных и реанимации.

В начале августа министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил о возвращении к работе по основному профилю четырех ковид-стационаров. 11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидобстановки отменили празднование Дня города и проведение выпускных вечеров. Губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить массовые мероприятия. По данным оперштаба, на утро 23 августа в регионе зарегистрировали 57 092 случая коронавируса (+175 за сутки), в том числе у 4 374 детей, 47 006 пациентов выздоровели (+43 за сутки).