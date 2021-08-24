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Дело Пола Уилана

Во ФСИН заявили об отсутствии нарушений прав Уилана на телефонные разговоры с адвокатом

Заявлений на телефонную беседу с адвокатами осужденный не подавал, сообщили представители службы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Права на телефонные разговоры осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана соблюдаются, а заявлений на телефонную беседу с адвокатами он не подавал. Об этом сказано в тексте ответа из УФСИН Мордовии адвокату американца Ольги Карловой, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В ИК-17 Уилан за текущий период с 2021 г. осуществил 194 телефонных разговора. Последний разговор состоялся 15 августа с отцом. Телефонные разговоры предоставлялись на основании письменного заявления осужденного Уилана. Нарушений прав осужденного на телефонные звонки не установлено. Препятствий на их осуществление в ИК-17 не имеется. С заявлениями о предоставлении телефонных разговоров с Карловой и Жеребенковым осужденный не обращался. В адрес ИК-17 заявлений от Карловой и Жеребенкова не поступало", - сказано в документе.

Сама Карлова назвала в беседе с ТАСС сведения, приведенные в ответе УФСИН Мордовии, не соответствующими действительности. "Я неоднократно обращалась в колонию с заявлением о предоставлении мне телефонного разговора с моим подзащитным. Мне было отказано без объяснения причины. Таким образом, сведения в ответе УФСИН не соответствуют действительности. Я подам жалобу на руководство колонии во ФСИН РФ и Генпрокуратуру", - сказала она.

Ранее сообщалось, что администрация исправительной колонии в Мордовии, в которой содержится осужденный за шпионаж против России американец Пол Уилан, запретила ему звонить в посольство США.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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РоссияДело Пола Уилана
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