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Роспотребнадзор зафиксировал превышение ПДК вредных веществ в воздухе Свердловской области

Исследования качества атмосферного воздуха выявили превышение содержания диоксида серы в Первоуральске, вредных веществ - в Ревде, диоксида азота - в Талице и оксида углерода - в деревне Смородинки Пышминского городского округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе региона. Ведомство держит ситуацию на контроле, сообщили в пресс-службе регионального управления во вторник.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области держит на контроле качество атмосферного воздуха и проводит исследования в связи с задымлением жилых массивов в Свердловской области. <…> Проведенные исследования выявили превышения ряда установленных нормативов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, исследования качества атмосферного воздуха выявили превышение содержания диоксида серы в Первоуральске, вредных веществ - в Ревде, диоксида азота - в Талице и оксида углерода - в деревне Смородинки Пышминского городского округа.

Лесной пожар в Свердловской области произошел днем 24 августа. По данным источника ТАСС в экстренных службах, огонь угрожает трем населенным пунктам: поселку Магнитка, совхозу "Первоуральский", СНО "Волчиха".

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РоссияСвердловская область
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