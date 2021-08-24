{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России
Обновлено 

Природный пожар в Свердловской области угрожает трем населенным пунктам

В пятикилометровой зоне от пожара находятся поселок Магнитка, совхоз "Первоуральский" и СНО "Волчиха

ТАСС, 24 августа. Три населенных пункта находятся в пятикилометровой зоне от природного пожара в Свердловской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На эту тему
От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин
От Карелии до Якутии.

"Природный пожар действует в окрестностях Первоуральска в Свердловской области, поблизости от него, в пятикилометровой зоне, находятся поселок Магнитка, совхоз "Первоуральский", СНО "Волчиха", - сказал собеседник агентства.

Из-за пожара перекрыт участок трассы Р-354 с 318-го по 356-й км. Объезд проводится через поселок Билимбай и Первоуральск. Также огонь подступил к горнолыжному курорту "Волчиха", но летом он не работает, однако персонал подготовлен к эвакуации. В готовности к вылету на тушение находится вертолет Ми-8.

В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что население и автомобилисты проинформированы о перекрытии движения федеральной трассы Екатеринбург - Пермь. "Всего задействована группировка сил и средств в количестве более 70 человек, 17 единиц техники и пожарный поезд. В готовности находится вертолет Ми-8 для тушения пожара", - сказали в ведомстве.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
Лесные пожары в России
Авиацию и пожарный поезд привлекли к тушению пожара в Свердловской области
Площадь возгорания составляет 50 га
Читать полностью