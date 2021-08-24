Природный пожар в Свердловской области угрожает трем населенным пунктам

ТАСС, 24 августа. Три населенных пункта находятся в пятикилометровой зоне от природного пожара в Свердловской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Природный пожар действует в окрестностях Первоуральска в Свердловской области, поблизости от него, в пятикилометровой зоне, находятся поселок Магнитка, совхоз "Первоуральский", СНО "Волчиха", - сказал собеседник агентства.

Из-за пожара перекрыт участок трассы Р-354 с 318-го по 356-й км. Объезд проводится через поселок Билимбай и Первоуральск. Также огонь подступил к горнолыжному курорту "Волчиха", но летом он не работает, однако персонал подготовлен к эвакуации. В готовности к вылету на тушение находится вертолет Ми-8.

В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что население и автомобилисты проинформированы о перекрытии движения федеральной трассы Екатеринбург - Пермь. "Всего задействована группировка сил и средств в количестве более 70 человек, 17 единиц техники и пожарный поезд. В готовности находится вертолет Ми-8 для тушения пожара", - сказали в ведомстве.