Путин заявил, что безработица в России составила около 5%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в России составляет 5%, важно помочь каждому, кто не может трудоустроиться. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.

"Сейчас уровень безработицы в России около 5 процентов, и она продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения, ему от этого ни жарко ни холодно. Все равно, что мы там рассуждаем на эту тему", - сказал он на втором этапе съезда "Единой России".

"Поэтому важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться", - добавил глава государства.

По его словам, уже есть поручение подготовить специальную программу молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. "Прошу партию "Единая Россия" энергично подключиться к реализации этих планов", - сказал Путин.