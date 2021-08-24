{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поправки о запрете взыскания долгов с соцвыплат могут принять в начале нового созыва ГД

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков уверен, что существуют родственные проекты на рассмотрении в первом чтении

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Поправки о запрете на взыскание банками долгов с социальных выплат могут быть приняты на одном из первых заседаний нового созыва Госдумы, сообщил ТАСС глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Я думаю, закон мы быстро примем. Как Госдума соберется новая, в течение первых заседаний, может, поправки в один из рассматриваемых законов внести. Я уверен, что есть родственные законопроекты, которые в первом чтении приняты, связанные с исполнительным производством", - сказал он.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
Путин заявил, что в России впервые есть возможность в целом решить жилищный вопрос
Читать полностью