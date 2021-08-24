Поправки о запрете взыскания долгов с соцвыплат могут принять в начале нового созыва ГД

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Поправки о запрете на взыскание банками долгов с социальных выплат могут быть приняты на одном из первых заседаний нового созыва Госдумы, сообщил ТАСС глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Я думаю, закон мы быстро примем. Как Госдума соберется новая, в течение первых заседаний, может, поправки в один из рассматриваемых законов внести. Я уверен, что есть родственные законопроекты, которые в первом чтении приняты, связанные с исполнительным производством", - сказал он.