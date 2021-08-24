Единороссы внесут поправку о защите от взыскания всех социальных выплат

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ряд социальных выплат уже сейчас защищен от взыскания по исполнительным документам, но банки списывали выплаты, произведенные в рамках недавних указов президента РФ, "Единая Россия" исправит эту ситуацию. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов.

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Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на втором этапе предвыборного съезда "Единой России" во вторник предложил законодательно запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и вернуть уже списанные выплаты.

"У нас есть ряд защищенных социальных выплат. Президент сейчас сказал о тех выплатах, которые произведены в соответствии с президентским указом", - отметил депутат, приведя в пример выплаты в 10 тыс. рублей на подготовку детей к школе. По его словам, должны быть защищены все социальные выплаты.

"Мы такую поправку внесем. Но самое важное, что сказал президент, он дал сигнал банкам - деньги верните. А мы закон примем с учетом отсроченной даты, задним числом, о том, чтобы эти выплаты были гарантировано защищены", - добавил Неверов. По его словам, речь идет о поправках в закон о банковской деятельности.

Путин в своем выступлении пояснил, что граждане сообщают о списании банками средств соцподдержки в счет погашения долгов. Глава государства назвал это "абсолютно недопустимым, ведь эти выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без всякого преувеличения".

По состоянию на 23 августа единовременные выплаты к началу учебного года в размере 10 тыс. руб. уже получили родители 20 млн 70 тыс. детей школьного возраста, то есть 98% от планируемого числа получателей. Единовременная выплата по 10 тыс. рублей предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. По поручению президента РФ выплаты начались 2 августа.