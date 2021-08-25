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Пандемия COVID-19

Власти Чукотки продлили антиковидные ограничения

До 30 сентября в округе необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию

ТАСС, 25 августа. Действие ряда ограничительных мер, введенных в Чукотском автономном округе из-за пандемии коронавируса, продлили до 30 сентября включительно, сообщили в среду ТАСС в правительстве региона.

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"В Чукотском автономном округе действие ряда ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, продлили до 30 сентября включительно. На Чукотке по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция", - уточнили в правительстве.

Также на Чукотке изменился порядок прохождения экспресс-тестирования для прибывших в округ. Такое тестирование в обязательном порядке будут проходить только жители, прибывающие в международный аэропорт Анадырь им. Ю. С. Рытхэу, аэропорт Певек из других регионов и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа, а также работники организаций, применяющих вахтовый метод работы, прибывающие чартерными рейсами на территорию Билибинского района. От процедуры освобождаются граждане, у которых есть справка об отрицательном результате обследования на коронавирус, выданная не ранее чем за три дня до прибытия в округ, либо сертификат о прохождении вакцинации или сертификат переболевшего.

На Чукотке подтвердили 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1,2 тыс. пациентов выздоровели, 11 умерли. Завершили вакцинацию от инфекции более 20 тыс. человек.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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