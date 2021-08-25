Власти Чукотки продлили антиковидные ограничения

Менее 19 тысяч заболевших в России. Главное о коронавирусе за 24 августа

"В Чукотском автономном округе действие ряда ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, продлили до 30 сентября включительно. На Чукотке по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция", - уточнили в правительстве.

Также на Чукотке изменился порядок прохождения экспресс-тестирования для прибывших в округ. Такое тестирование в обязательном порядке будут проходить только жители, прибывающие в международный аэропорт Анадырь им. Ю. С. Рытхэу, аэропорт Певек из других регионов и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа, а также работники организаций, применяющих вахтовый метод работы, прибывающие чартерными рейсами на территорию Билибинского района. От процедуры освобождаются граждане, у которых есть справка об отрицательном результате обследования на коронавирус, выданная не ранее чем за три дня до прибытия в округ, либо сертификат о прохождении вакцинации или сертификат переболевшего.

На Чукотке подтвердили 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1,2 тыс. пациентов выздоровели, 11 умерли. Завершили вакцинацию от инфекции более 20 тыс. человек.