Менее 19 тысяч заболевших в России. Главное о коронавирусе за 24 августа

Единороссы внесут поправку о защите от взыскания всех социальных выплат

Руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов отметил, что главный сигнал президент РФ дал банкам, чтобы они вернули социальные выплаты людям

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