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Менее 19 тысяч заболевших в России.
Менее 19 тысяч заболевших в России.
Менее 19 тысяч заболевших в России.
Менее 19 тысяч заболевших в России.
Менее 19 тысяч заболевших в России.
Пандемия COVID-19

Менее 19 тысяч заболевших в России. Главное о коронавирусе за 24 августа

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия 

  • Всего зафиксировано 6 785 374 случая заражения, из них новых — 18 833 (впервые с 23 июня это количество ниже 19 тыс.). За сутки умерли 794 человека, за весь период — 177 614.
  • Онищенко прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 с началом учебы и окончанием отпусков.
  • В Петербурге с 27 августа разрешат доступ зрителей на спортивные мероприятия.
  • Линейки 1 сентября в школах Кировской области проведут на открытом воздухе.
  • В Башкирии выявили максимум случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии.
  • В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса.
  • Все вузы готовы к началу учебного года в очном формате, заявил вице-премьер России.
  • Новый подъем заболеваемости коронавирусом может настичь регионы УрФО осенью, считает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.
  • Центр им. Чумакова планирует модифицировать "Ковивак" под новые штаммы.

Москва

  • В Москве выявлено 1105 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 559 человек, скончались 56 пациентов.
  • Жители смогут заранее заполнить анкеты для обследования в павильонах "Здоровая Москва".
  • В Москве не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за коронавируса.

Мир

  • Всего зафиксировано 212 770 406 случаев заражения, умерли 4 445 854 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин против коронавируса.
  • Невакцинированных граждан Греции обязали тестироваться на коронавирус один-два раза в неделю.
  • Венгрия намерена к концу 2022 года запустить производство "Спутника V".
  • Аргентина может принять участие в испытаниях "Спутника V" среди подростков.
  • В некоторых странах Азии и Ближнего Востока заболеваемость COVID-19 достигла максимума.
Теги
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