Менее 19 тысяч заболевших в России. Главное о коронавирусе за 24 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 785 374 случая заражения, из них новых — 18 833 (впервые с 23 июня это количество ниже 19 тыс.). За сутки умерли 794 человека, за весь период — 177 614.
- Онищенко прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 с началом учебы и окончанием отпусков.
- В Петербурге с 27 августа разрешат доступ зрителей на спортивные мероприятия.
- Линейки 1 сентября в школах Кировской области проведут на открытом воздухе.
- В Башкирии выявили максимум случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии.
- В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса.
- Все вузы готовы к началу учебного года в очном формате, заявил вице-премьер России.
- Новый подъем заболеваемости коронавирусом может настичь регионы УрФО осенью, считает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.
- Центр им. Чумакова планирует модифицировать "Ковивак" под новые штаммы.
Москва
- В Москве выявлено 1105 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 559 человек, скончались 56 пациентов.
- Жители смогут заранее заполнить анкеты для обследования в павильонах "Здоровая Москва".
- В Москве не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано 212 770 406 случаев заражения, умерли 4 445 854 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин против коронавируса.
- Невакцинированных граждан Греции обязали тестироваться на коронавирус один-два раза в неделю.
- Венгрия намерена к концу 2022 года запустить производство "Спутника V".
- Аргентина может принять участие в испытаниях "Спутника V" среди подростков.
- В некоторых странах Азии и Ближнего Востока заболеваемость COVID-19 достигла максимума.