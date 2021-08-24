Жители смогут заранее заполнить анкеты для обследования в павильонах "Здоровая Москва"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Жители Москвы смогут быстрее пройти проверку организма в павильонах "Здоровая Москва", если заранее заполнят анкету в электронной медицинской карте. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Перед чек-апом (в павильонах "Здоровая Москва") москвичи в обязательном порядке заполняют анкету диспансеризации, которая содержит сведения о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии вредных привычек, чтобы врачи могли обратить внимание на факторы риска развития различных хронических заболеваний и при необходимости назначить дополнительные обследования в павильоне для уточнения диагноза. Горожане, переболевшие COVID-19, дополнительно заполняют специальную анкету, направленную на выявление постковидного синдрома. Мы расширили функционал электронной медкарты: теперь в разделе "Моя диспансеризация в парке" жители могут внести все сведения в обе анкеты перед посещением павильона в любое удобное время - это значительно ускорит процесс прохождения обследования", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что после заполнения основной анкеты диспансеризации в парке горожане смогут ознакомиться с возможными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам пройденного анкетирования. Заполнить анкету диспансеризации в парках и анкету для переболевших COVID-19 могут жители столицы, имеющие доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК). Анкеты находятся в разделе "Моя диспансеризация в парке" ЭМК, которая доступна горожанам как на портале mos.ru, так и в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо".

Об анкетах

Анкета диспансеризации в парках состоит из трех блоков: "образ жизни и вредные привычки", "семейный анамнез" и "личный анамнез". В среднем анкета насчитывает порядка 30-40 вопросов. Анкета поможет выявить жалобы, характерные для таких заболеваний, как стенокардия, заболеваний ЖКТ и других. По итогам анкетирования алгоритмы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) рассчитывают факторы риска возникновения различных хронических заболеваний, на основании которых врач может назначить обследуемому дополнительные исследования в павильоне.

"Анкета для переболевших COVID-19 насчитывает 13 вопросов, уточняющих наличие отклонений в состоянии их здоровья, таких как: появление одышки, боли или дискомфорта в грудной клетке, отеков нижних конечностей, перебоев в работе сердца, субфебрильной температуры (37-37,5°C) и других. Результаты анкетирования позволяют выявить у граждан наличие постковидного синдрома, а также помогают врачу определить дополнительные исследования или консультации, необходимые для обследуемого. Для корректной работы нового функционала ЭМК в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо" необходимо обновить приложение", - добавила Ракова.

Помимо анкет в электронной медкарте в разделе "Моя диспансеризация" содержится еще четыре блока, связанных с прохождением обследований в павильонах "Здоровая Москва". В нем также можно просмотреть результаты выполненных исследований, протоколов осмотров и заключения врачей. Также в разделе, еще до посещения павильона, можно ознакомиться с памяткой по подготовке к предстоящим базовым исследованиям.