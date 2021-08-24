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Пандемия COVID-19

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В регионе оставили запрет на проведение массовых мероприятий и работу общепита в ночное время

ПЕНЗА, 24 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 30 сентября 2021 года включительно. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

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"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 30 сентября включительно", - отметили в пресс-службе.

В регионе сохраняется запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 6:00, также запрещены массовые мероприятия.

По данным Минздрава Пензенской области, первый компонент вакцины получили около 346 тыс. человек, что составляет 54% взрослого населения, которое планируется привить от COVID-19. Завершили вакцинацию около 302 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 августа, в Пензенской области подтверждены 61 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 49 481 человек выздоровел, 2 040 пациентов умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия COVID-19
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