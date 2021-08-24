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Пандемия COVID-19

Линейки 1 сентября в школах Кировской области проведут на открытом воздухе

В образовательных организациях сохранятся мероприятия по профилактике коронавируса

ТАСС, 24 августа. Праздничные линейки 1 сентября в школах, колледжах, техникумах и вузах Кировской области пройдут на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции и масочного режима для родителей и педагогов, сообщили во вторник в пресс-службе правительства области.

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"Торжественные линейки в школах, колледжах, техникумах и вузах будут проведены на открытом воздухе при соблюдении социального дистанцирования, с соблюдением масочного режима для родителей и педагогов", - цитирует пресс-служба министра образования региона Ольгу Рысеву.

По ее словам, в образовательных организациях сохранятся мероприятия по профилактике коронавируса. Среди них - утренняя термометрия, закрепление за каждым классом отдельного кабинета и мобильное расписание, предусматривающее разное время начала первого урока для каждой параллели классов.

Во всех образовательных организациях установлено оборудование для обеззараживания воздуха, есть средства индивидуальной защиты. С 1 сентября обучение в школах начнут 145,7 тыс. детей, из них 16,2 тыс. - первоклассники.

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