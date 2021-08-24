Чернышенко заявил, что все вузы готовы к началу учебного года в очном формате

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Все российские вузы готовы к началу учебного года в очном формате, но при необходимости могут перейти на дистанционное обучение. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке системы высшего образования к новому учебному году, сообщается на сайте правительства РФ во вторник.

"Все вузы готовы к началу нового учебного года в очном формате. При этом ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер, и эта работа организована. При необходимости все университеты также готовы перейти на дистанционную форму обучения", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко также сообщил, что с 1 сентября обучение начнется в 710 вузах, большая часть будет работать в традиционном допандемийном формате и при необходимости использовать дистанционные технологии. "Всего к учебе приступит около 4,22 млн студентов. Из них около 1,2 млн - первокурсники. В прошлом году эта цифра была меньше - 1,125 млн поступивших. В этом году по наиболее приоритетным направлениям было увеличено количество бюджетных мест: на 11 382 места - в сфере IT, на 5975 - по инженерным специальностям, по специальностям медицинского профиля - на 6057 мест", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о проделанной работе с ректорами по теме вакцинации студентов. "Что касается доступа к инфраструктуре, лабораториям, практикумам и посещений лекционных занятий - мы провели большую работу с ректорами, неоднократно рассказали и объяснили, что вне зависимости от вакцинации студенты имеют право посещать занятия, ходить в спортивные залы и бассейны и, самое главное, заселяться в общежития", - рассказал глава ведомства.

Он также добавил, что по поручению оперативного штаба Минобрнауки доработан алгоритм организации работы в отношении иностранных студентов. Обучающиеся в российских вузах из других стран смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений. Для этого Минобрнауки ведет совместную работу с Министерством здравоохранения и вице-премьером Татьяной Голиковой, рассказал министр. Иностранные студены, имеющие полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных в России вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт". "Для иностранцев правила прививок те же, что и для российских студентов: несовершеннолетние не вакцинируются, совершеннолетние - только с добровольного согласия", - приводятся на сайте слова Валерия Фалькова.

Кроме того, Фальков отметил сложившуюся в этом году высокую конкуренцию при поступлении в высшие учебные заведения, сообщается на сайте кабмина. Министр также поблагодарил ведущие вузы, принявшие на обучение за счет собственных средств абитуриентов - победителей олимпиад и стобалльников, которым не хватило бюджетных мест. "Вузы прием провели, провели по отзывам самих ректоров все успешно. В этом году [мы] как министерство позволили абитуриентам гораздо больше заявлений подавать в вузы. И у нас в топовые вузы - Санкт-Петербургский, Московский, Финансовый университет, РАНХиГС - невероятная конкуренция образовалась, которая, с одной стороны привела к тому, что практически во всех этих вузах было количество победителей и призеров олимпиад, стобальников выше, чем количество бюджетных мест по этим направлениям", - сообщил глава Минобрнауки в эфире телеканала "Россия-24".