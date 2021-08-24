В некоторых странах Азии и Ближнего Востока заболеваемость COVID-19 достигла максимума

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции в ряде стран Азии и Ближнего Востока достигли максимума за пандемию, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, рост заболеваемости возобновился также в североамериканском регионе, а в некоторых европейских странах показатели вышли на уровень конца весны.

ТАСС сравнил данные по заболеваемости и смертности из-за COVID-19 в странах с наиболее неблагополучной текущей эпидемической ситуацией.

Северная Америка

В США, занимающих первое место в мире по общему числу инфицированных и умерших из-за коронавируса, за истекшие сутки зарегистрировали более 185 тыс. новых случаев заражения, это максимум с конца января. Ежедневно там регистрируют уже около 1 тыс. летальных исходов, последний раз такие высокие значения фиксировались в марте.

Мексика на выходных достигла максимума заболеваемости - было зарегистрировано свыше 28,9 тыс. случаев заражения в сутки. Темпы распространения инфекции в стране непрерывно растут с середины июля. Смертность поднялась до уровня 800-900 летальных исходов, такие высокие показатели были почти полгода назад.

В Канаде за сутки сейчас выявляют порядка 3 тыс. инфицированных, месяцем ранее показатели были в пять-шесть раз ниже.

Европа

Среди европейских стран самая высокая заболеваемость в Великобритании, где регистрируют более 30 тыс. случаев заражения в сутки. Прирост смертности превысил 100 летальных исходов в сутки, это в пять раз больше по сравнению с июньскими показателями.

Во Франции, где выявляют порядка 20 тыс. инфицированных в день, заболеваемость по сравнению с июнем выросла в 10 раз. Аналогичная картина наблюдается в Италии, где регистрируют свыше 7 тыс. случаев в день - в 10 раз больше, чем в июне.

В Германии (порядка 8 тыс. случаев заражения в сутки) и Австрии (1,2 тыс.) заболеваемость достигла трехмесячного максимума, в Болгарии (1,3 тыс.) - четырехмесячного, в Черногории (0,6 тыс.) - пятимесячного.

В Греции в сутки COVID-19 выявляют уже более чем у 3,5 тыс. человек, это самые высокие для страны показатели.

Ближний Восток и Азия

Израиль стал во вторник 35-м государством, где общее количество заразившихся COVID-19 превысило 1 млн. Ежедневно в стране выявляют свыше 7 тыс. инфицированных, это максимум с февраля текущего года.

В Турции регистрируют порядка 20 тыс. случаев заражения в сутки, это в четыре раза больше по сравнению с июньским уровнем. Суточная смертность за тот же период выросла в пять раз и превысила отметку 200 летальных исходов.

На максимальном уровне - свыше 30 тыс. инфицированных в сутки - держится заболеваемость в Иране. В понедельник в стране было зарегистрировано самое большое за пандемию число умерших - 684.

В Таиланде и Малайзии темпы распространения инфекции достигли максимума - ежедневно COVID-19 выявляют уже у более 20 тыс. жителей. Смертность также оказалась самой высокой (более 200 и свыше 250 летальных исходов в сутки соответственно).

Острая вспышка заболеваемости продолжается во Вьетнаме, в последние дни в стране были установлены максимумы по числу заразившихся в сутки (13,4 тыс.) и зарегистрированных летальных исходов (737).

В Японии COVID-19 выявляют ежедневно выявляют уже у более 25 тыс. человек, чего до этого в стране не регистрировалось. Темпы распространения инфекции непрерывно растут с конца июля, общее количество заразившихся превысило 1,3 млн.

С начала августа на уровне максимальных значений - более 1,8 тыс. случаев заражения в сутки - держится скорость распространения инфекции в Южной Корее. Свыше 2,2 тыс. инфицированных за 24 часа было зафиксировано 11 августа, что стало самым высоким показателем за пандемию.